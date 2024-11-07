Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen ’Miyuki Boncuk Takı Yapımı Atölyesi’ geniş katılımla gerçekleşti.

Nilüfer Belediyesi, kültürel etkinlikler ve farklı atölyelerle şehrin sosyal hayatına katkı sağlıyor. Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen atölyede katılımcılar, miyuki boncuklarla özgün takılar tasarlamanın inceliklerini öğrendi. Tarihi İpek Evi’nin büyüleyici atmosferinde gerçekleşen atölyede, kursiyerler bileklik, kolye ve küpe gibi çeşitli takılar üretti.

Tarihi Misi Köyü olarak bilinen Gümüştepe Mahallesi’nin eşsiz atmosferinde gerçekleştirilen atölyede katılımcılar, boncuklarla takı yapmayı öğrenerek yeni bir hobi kazanmanın yanı sıra, Nilüfer Belediyesi tarafından şehre kazandırılan İpek Evi’nde keyifli vakit geçirme fırsatı da buldu.

Kursiyerler, eğitmen Vildan Salihçavuş rehberliğinde miyuki boncuklardan bileklik, kolye ve küpe gibi takılar yaparak, hünerlerini sergiledi.