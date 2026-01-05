Nilüfer Belediyesi Konuk Sanatçı Programı, dönemin son haftasında önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Sanatçı Burçak Bingöl, Misi Sanatevi'nde üretimlerini sürdüren genç sanatçıları ziyaret ederek, üretim süreçleri ve sanatsal pratikler üzerine samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Nilüfer Belediyesi'nin sanatın ve sanatçının gelişimine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği Konuk Sanatçı Programı, sanat dünyasının deneyimli isimleriyle genç yetenekleri bir araya getirmeye devam ediyor. Programın bu dönemki çalışmalarının tamamlanmasına sayılı günler kala, Misi Sanatevi'nin konuğu sanatçı Burçak Bingöl oldu.

Program kapsamında Misi'de konaklayan ve üretimlerini burada sürdüren genç sanatçılarla bir araya gelen Bingöl, atölye ziyaretleri gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında genç sanatçıların devam eden projelerini inceleyen Bingöl, kendi sanat pratiğinden örnekler vererek üretim süreçlerine dair tecrübelerini paylaştı.

Buluşmada; sanatçıların malzeme kullanımı, fikir geliştirme süreçleri ve sanat dünyasındaki güncel dinamikler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.