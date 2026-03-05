İran, Türkiye yönüne ilerlediği belirtilen ve daha sonra imha edilen balistik mühimmatla ilgili resmi bir açıklama yayımladı.

İran Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin egemenliğine saygı duyulduğu vurgulanırken, Türk topraklarını hedef alan herhangi bir füze fırlatılmadığı ifade edildi.

Devlet medyası aracılığıyla duyurulan açıklamada, bölgedeki askeri hareketliliğin Türkiye’ye yönelik olmadığı belirtilerek, söz konusu mühimmatın Türkiye’yi hedef almadığı kaydedildi.

Ne olmuştu?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) dün yapılan açıklamada da "İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hale getirilmiştir. Hatay ili Dörtyol ilçesinde düşen mühimmat parçasının, söz konusu tehdidin havada imha edilmesi sonrasında önleme yapan hava savunma mühimmatına ait olduğu tespit edilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir" ifadelerine yer verilmişti.