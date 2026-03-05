Kapalıçarşı’da gram altın alışta 7.364 lira, satışta ise 7.497 lira seviyesinden işlem görüyor. Kuyumcularda sık tercih edilen 22 ayar altın ise alışta 6.732 lira, satışta 7.066 lira olarak kaydedildi.

Takı ve yatırım amaçlı alınan 14 ayar altının alış fiyatı 4.054 lira, satış fiyatı ise 5.348 lira seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan çeyrek altın Kapalıçarşı’da alışta 12.063 lira, satışta 12.217 lira seviyesinden işlem görürken, eski çeyrek altının alış fiyatı 11.885 lira, satış fiyatı ise 12.052 lira olarak kaydedildi.

Yarım altın alışta 24.125 lira, satışta 24.441 lira seviyesinde bulunuyor. Tam altın ise alışta 48.103 lira, satışta 48.657 lira seviyesinden işlem görüyor.