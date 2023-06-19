Ankara'da yaşanan roket ve patlayıcı madde fabrikasındaki patlamada, bilirkişi raporunda ölen 2 işçi 'asli kusurlu' bulundu.

Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda geçen cumartesi yaşanan patlamada 5 işçi hayatını kaybetmişti.

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Kimya Mühendisi Süleyman Polat, Makine Mühendisi Abdülsamet Özet ile Elektrik Mühendisi Kemalettin Güvenç'ten oluşan üç kişilik heyetin hazırladığı raporda, patlamada yaşamını yitiren Mehmet Kutlu ile İbrahim Özdemir 'asli kusurlu' olarak görüldü. Raporda, fabrika yetkilileri ise 'tali kusurlu' olarak görüldü.

Raporda yer alan bilgilere göre, patlamanın olduğu gün Mehmet Kutlu ve beraberindeki 4 işçi, kazanlardaki bakım için cumartesi sabahı fabrikaya gitti. Ekip, yanıcı ve patlayıcı özelliği bulunan nitrogliserin tahliyesi ve kazanın bakımı için çalışmaya başladı.

Bu esnada, tecrübesiz işçilerden biri yanlış vanayı açtı. Kıdemli işçi konumundaki Kutlu, el işaretleri ile 'su vanasını açın' diye seslenmeye başladı. Bu anlar an be an kayda girdi. Ancak, iş tecrübesi olmayan dahası bakım için iş güvenliği eğitimi almayan işçiler su vanasını bulamadı. Bu sırada, elektrik akımının da oluşumu ile birlikte ortalık bir anda alev topuna döndü.

"İşçiler tecrübesiz, bakım için eğitim almamışlar"

Kazanların bakımı için o noktada bulunan 5 işçi vefat etti. Soruşturma sürecini takip eden bir avukat "Bu patlamanın en temel sebebi, bakım için görevlendirilen işçilerin tecrübesiz olması. 3 işçi daha bir ay önce işe girmiş. Bu işçilerin, kağıt üzerinde görünen iş güvenliği eğitimi

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