Bursa Osmangazi ilçesinde sürücülerin yol verme kavgası amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Bir sürücünün tabancayla ateş ettiği anlar da görüntülendi.

Olay Bahar mahallesi DR. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Yol çalışması nedeniyle çift şeritli olan cadde, tek şeride ve çift yöne çevrildi. Karşılıklı seyreden 2 sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Sürücülerden biri aracı tekmeleyince diğer sürücü öfkelenerek elindeki tabacayla ateş etti. Kavganın ardından sürücüler yollarına devam ettiler. Yaşanan olay amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

HABER MERKEZİ