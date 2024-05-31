İnegöllü Mobilyacı Haluk Özbek sosyal medya hesabı X üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Özbek paylaşımında Mobilya sektöründe toptan satışa dikkat çekerek," İnegöl mobilyacılığının toptan ticaret, proje işleri ve ihracattan elde edeceği menfaatin, perakende ticaretlerden elde edeceği kazançtan ve menfaatten katbekat fazladır" dedi.

Özbek, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Mobiliyum yönetimi bugün tüm üyeleriyle Yurtiçi reklam çalışmalarını paylaştı. İyi niyetle yapılmış çok güzel çalışmalar..Fakat; Daha önceki mesajlarımda sıkça paylaştığım önemli bir konuyu bir daha paylaşmak gereği hissediyorum. Mobiliyum öncelikli olarak asla perakende ticaret için kurulmamıştır . Eğer doğru şekilde analiz edersek İnegöl mobilyacılığının toptan ticaret, proje işleri ve ihracattan elde edeceği menfaat perakende ticaretlerden elde edeceği kazançtan ve menfaatten katbekat fazladır.

Mobiliyum yönetiminin üyelerine fayda sağlamak için iyi niyetle yaptığı perakende satış hedefli reklam çalışmalarını anlayışla da karşılıyorum. Fakat İnegöl’ün öncelikli ihtiyacı olan çalışmalar bunlar değil. İnegöl’deki tüm Üretici arkadaşlarımız eskiden olduğu gibi perakende ticareti alışverişlerini tamamen doğal akışına bırakmalı. Yurt içindeki perakende müşterisi kazanma amaçlı reklamlara bütçe ayırmanın İnegöl’ün esas işi olan toptan ticaretine de büyük zarar verdiğini , ihracatına zarar verdiğini ciddi şekilde gözlemliyoruz . Hatta İnegöl’den toptan ticaret yapan tüccarlarla yaptığımız anketi de sizlerle sonrasında paylaşmış da olacağım.

Bu kadar büyük ve önemli bir müesseyi perakende için çalıştırmak çok küçük düşünmek olur. Buradaki kaynaklarımızın tamamını ihracat ve toptan satışa yönlendirmeliyiz. İnegöl’ün şu anda perakende satıştan ziyade ihracat ve toptan ticaretine ihtiyacı var. Unutulmamalıdır ki yurtiçinde perakende ticareti amaçlı vermiş olduğumuz Her reklam İnegöl’den alışveriş yapan toptan ticaret yapan Türkiye’nin değişik şehirlerindeki toptancı bayilerimizi, müşterilerilerimizi çok ca rahatsız etmekte ve üzmektedir, onları İnegöl’den uzaklaştırmaktadır. Sanki onların müşterilerinde yani perakende müşterilerin de gözümüz varmış gibi algılanmaya neden olmaktadır. İnegöl’ü bu seviyelere getiren bu zamana kadar toptan ticaret yaptığımız müşterilerimiz ve bayilerimizdir .Bizim işimiz toptan ticaretimizi yapan bizden ürün alışverişi yapan bayilerimizin ekmeğinde asla gözümüz olmamalı , sankibaylerimizin toptan müşterilerimizin ekmeğinde gözümüz varmış gibi reklam çalışmalarından bu sebeple uzak durmalıyız .

Aksine onların toptan ticaretini artıracak politikalar izlemeliyiz. Hatta Mobiliyum’da ya da diğer AVM’lerde mağazası olan üreticilerimizin mağazalarını bayilerine bayileştirerek teslim etmeleri de çok çok doğru bir hareket olacaktır . Toptan ve ihracata dönük reklam-tanıtım dışındaki çalışmalar İnegöl’ün toptan ticaretini zayıflatmakta, İnegöl’den toptan ticaret yapan bayilerin artık Kayseri’ye İzmir’e Ankara’ya dönüşüne , oralardan toptan ticaret yapmalarına sebep olmakta ve İnegöl‘ün bugünki mobilya ticareti ile ilgili yaşadığı sorunları da büyütmektedir. Dolayısıyla İnegöl‘deki Mobiliyum yada diğer AVM’ler , çarşılar perakende reklamlar yerine kesinlikle toptan ticarete - ihracata-proje işlerine dönük reklam-tanıtım politika geliştirmek zorundadır. Mobiliyumun fikir babası ve kurucu başkanı olarak bu tip tespitleri yapma sorumluluğunu üzerimde hissettiğim için , İnegöl Mobilyacılığını fazlasıyla sevdiğim ve önemsediğim için bunları paylaşmak zorunda kalıyorum. Bizlerden sonra Mobiliyum yönetimini devralan arkadaşlarımızın yaptıkları büyük gayretleri, başarıları ve mücadeleleri çok iyi biliyorum bu sebeple de onları yıpratmak, haksızca eleştirmek yada töhmet altında bırakmak gibi bir niyetim asla yok .

Tüm derdim hep beraber daha doğrusunu daha iyisini yapabilmek. İnegöl Mobilyacılığını geçmişte olduğu gibi parlak dönemlerine tekrar hep beraber taşıyabilmek. İnegöl mobilyacılığına Türkiye mobilyacılığına gönül vermiş ömrüne adamış tüm meslektaşlarıma saygı ve sevgilerimle…"