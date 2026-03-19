Ramazan Bayramı öncesinde ödenmesi planlanan ikramiyeler, her yıl olduğu gibi emeklilerin tahsis numarasına göre belirlenen takvim çerçevesinde hesaplara yatırılıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşlara yönelik bilgilendirme mesajı yayımladı. SGK tarafından yapılan açıklamada, SGK ile ilgili duyuruların yalnızca resmi hesaplar ve kurumun internet sitesi üzerinden takip edilmesi gerektiği belirtildi. SGK yetkilileri, sosyal medya ve mesaj yoluyla yayılan asılsız haberlere itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, özellikle bayram ikramiyesi, ödeme tarihi ve zam iddialarıyla ilgili resmi açıklama dışında yapılan paylaşımların dikkate alınmaması gerektiğini ifade etti.

SGK tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"SAHTE MESAJLARA DİKKAT!

Son günlerde bazı vatandaşlarımıza, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) adı kullanılarak:

“Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Linki onaylayarak ödemenizin bankanıza yapılmasını sağlayabilirsiniz.”

şeklinde gerçeği yansıtmayan mesajlar gönderildiği tespit edilmiştir.

Bu mesajlar KESİNLİKLE SAHTEDİR.

Resmi kurumlar tarafından SMS veya e-posta yoluyla link gönderilerek ödeme onayı istenmez.

Bu tür mesajlardaki bağlantılara ASLA tıklamayınız.

Kimlik, banka veya kişisel bilgilerinizi hiçbir şekilde paylaşmayınız.

Bu tür sahte iletilere LÜTFEN İTİBAR ETMEYİNİZ.

Aksi halde dolandırıcılığa maruz kalabilirsiniz.

Şüpheli durumlarda:

ALO 170 Çalışma Hayatı İletişim Merkezi’ni arayabilirsiniz.

CİMER üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

SGK il müdürlükleri/merkezlerine şahsen başvurabilirsiniz"