Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı kapsamında ’4. Medi Ralli’ yarışması düzenlendi. Görevli öğrencilerin hazırladığı senaryolar da makyajlarından kaza anında yaşanan durumu yansıtan canlandırmalara kadar gerçeğini aratmadı.

ÇOMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bahçesinde İlk ve Acil Yardım Programı kapsamında ’4. Medi Ralli’ yarışması düzenlendi. Öğrenciler burada hazırlanan çeşitli parkurlarda yaralılara yardım için çaba harcadı. Görevli öğrencilerin hazırladığı senaryolar da makyajlarından kaza anında yaşanan durumu yansıtan canlandırmalara kadar gerçeğini aratmadı.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda görevli Dr. Öğretim Üyesi Emine Sevinç Postacı, bu yıl 4. kez gerçekleştirdikleri Medi Ralli yarışmasının 6 etapta gerçekleştirildiğini söyledi. Bu yarışmalar ile acil olayların bir benzerlerini gerçekleştirerek öğrencilere sunulan uygulamalı eğitimlerini zenginleştirmeyi planladıklarını ifade eden Postacı, "Senaryo gereği bir trafik kazası olacak. Hamile bir hasta ve bebeği kazazede olacak. Öğrencilerimizden gelen anons üzerine hem hamile hastaya müdahale olacak hem de tıbbi yaklaşım planıyla bebeğinde planlaması yapılıp çimlerde bebek aranacak. Diğer etapta ise yine bir trafik kazasında araçta sıkışma senaryosu canlandırılacak. Araçta sıkışan kişi araçtan çıkarılacak. Başka bir alanda da yüksekten düşmemiz var. Tüm sağlık müdahaleleri kullanılarak kazazedeleri buralardan kurtarmaya çalışacağız" dedi.

Öğrenciler yarışma sonunda yapılan derecelendirme ile ödüllendirilecek.