Bursa'da 5 katlı bir binanın zemin katında bulunan mobilya dükkanında yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler üst kattaki dairelere de sıçrarken, olaya hızla müdahale eden itfaiye ekipleri facianın önüne geçti.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre, elektrik arızası sonucu zemin katta bulunan mobilya dükkanında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler dükkanın tamamını sarmaya başladı. Korku dolu anlar yaşayan mahalleli durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Dairelere kadar ulaşan alevlere itfaiye personelleri hızla müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrası, binada kalan bazı vatandaşlar kontrol amaçlı tahliye edilirken, polis yangının sebebini bulmak için tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA