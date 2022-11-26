Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 1. Cadde üzerinde faaliyette bulunan mobilya fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, OSB 1. Cadde üzerinde faaliyette bulunan mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden fabrika çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.