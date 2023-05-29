Mahmudiye mahallesi mobilya sanayiinde faaliyet gösteren büfede yangın çıktı.

Yangın saat 22.30 sıralarında Mahmudiye mahallesi mobilya sanayi 29. Mobilya sokak girişinde faaliyet gösteren büfe de henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İşyerine taşlı saldırı ihbarına gelen polis ekipleri, büfedeki yangını fark edip İtfaiyeye haber verdiler. Yangın yerine gelen İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdüler. Polis ekipleri, yangının kundaklama olup olmadığını tespit etmek için araştırma başlattılar.