İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Hüseyin Özdemir, Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin (Tematik Lise), İnegöl mobilya sektörünün geleceği olduğunu belirtti.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Hüseyin Özdemir, Tematik Lise’de eğitim gören gençlerin, ilerleyen dönemde İnegöl mobilya sektörüne yön vereceklerini ve sektördeki kalifiye eleman ihtiyacına çözüm olacaklarını belirtti.

“GELECEĞİMİZİN TEMİNATLARI”

Tematik Lise ile ilgili bilgiler veren İTSO Başkanı Hüseyin Özdemir, “Sektörel Mükemmeliyet Merkezi okullardan olup Türkiye’deki tüm Mobilya ve İç Mekan Tasarımı öğrencilerinin gelişen teknolojiyi yakından takip edebilecekleri ve eğitimlerini alabilecekleri bir merkez olarak kurulmuş olan Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz, Mobilya İç Mekân Ressamlığı ile Mobilya Üretim Teknolojileri olmak üzere 2 dalda 444 öğrencisi ile eğitim ve öğretim hayatına devam ediyor. Mobilya sektörünün geleceğine yön vereceğine inandığımız okulumuz öğrencileri, henüz eğitim süreçlerinde dahi birçok başarıya imza atarak hem şehrimizi hem de sanayicilerimizi umutlandırmaktadırlar.”

ÇEŞİTLİ PROJELER VE YARIŞMALARA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

“Okulumuzda ‘Sanal Gerçek Projeler’, ‘Çekili Karava’ ve ‘Akıllı Mobilyalar’ başlıklarında 3 farklı AR-GE projesi yürütülmektedir. Bunun yanı sıra, tüm tasarım öğrencilerinin katılımlarıyla birçok yarışma gerçekleştirilerek öğrencilerimizin hayal güçleri geliştirilmeye çalışılmakta, ortaya konulan ürünler de direkt olarak sektör temsilcilerimizin beğenisine sunularak öğrencilerimize çalışmalarından dolayı referans kazandırılmaktadır. “

KALİFİYE ELEMAN OLARAK MEZUN OLUYORLAR

“Öğrencilere iş garantisi sunan okulumuz bugüne kadar 57 işletmeyle çeşitli iş protokolleri imzalayarak okul-sanayi işbirliğinde gençleri sektöre hazır hale getirmiştir. Ayrıca okulumuzun 20’ye yakın faydalı model, marka ve tasarım tescilleri bulunmaktadır. Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanındaki Makine Parkuru genişliği sayesinde öğrencilerimiz okuldan CNC Oparatörü, Tasarımcı, Argeci, üretim ve planlamacı, usta başı gibi alanlarda iyi yetişmiş birer kalifiye eleman olarak mezun olmaktalar.”

İŞ GARANTİLİ EĞİTİM

“2017 yılında kurulmuş olan Tematik Lisemiz, şimdiye kadar 3 dönem mezun vermiştir. Bugüne kadar yapılan istatistiki araştırmalara göre mezun öğrencilerin %15’i 4 yıllık üniversitelere gitmiştir. Diğer bir araştırmaya göre okulumuzdan mezun olan öğrencilerimizin %1’lik kısmı alan dışında çalışmakta, diğer mezun öğrencilerimizin tamamı alanda istihdam edilmektedir.”

“ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDAYIZ”

“İTSO olarak bizler de okulumuzda eğitim gören öğrencilerimize birçok noktada katkı sağlamaktayız. Türkiye’de mobilyanın başkenti konumunda bulunan şehrimizin daha iyi noktalara gelebilmesi adına okul-sanayi işbirliğini sürdürerek öğrencilerimizin daha iyi şartlarda geleceğe hazırlanmalarını ve sektörümüzü daha iyi noktalara taşımalarını amaçlamaktayız. Ayrıca İTSO İnegöl Eğitim ve Kalkınma Vakfımız tarafından sanayici ve iş insanlarımızın katkılarıyla ihtiyaç sahibi öğrencilerimize yönelik çeşitli desteklemelerde bulunuluyor. Tematik Lisemizde okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz de Vakfımızın desteklerinden faydalanıyorlar. Bu sayede hem eğitim sürecindeki ihtiyaçları sağlanıyor hem de sanayi hayatına entegrasyonları sağlanıyor. Vakfımız aracılığıyla gerçekleştirilen bu destekler ilerleyen dönemde de yine hayırsever sanayici ve iş insanlarımızın katkılarıyla artırılarak sürdürülecektir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: BÜLTEN