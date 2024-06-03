2 dönem İnegöl’de, bir dönemde Bursa’da belediye başkanlığı yaparak hem İnegöl’e hem de Bursa’ya önemli hizmetlerde bulunan merhum Hikmet Şahin’e, İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan sevgisini yazdığı akrostiş şiirle anlattı. İşte o şiir…

HİKMET ŞAHİN ANISINA

Hikmettir adın, Şahindir soyadın

İnegöl, Bursa hep seni anar anar durur

Keramet tabii ki yaradan da yine de emeğine sağlık be koca usta

Merak etme su akar yolunu bulur. Herkes ektiğini biçer, bulur

Emanet şimdi çırağında belki geçer seni yolun sonunda

Türkiye Cumhuriyeti var oldukça yazar ismin Bursa’nın her taşında

Şahin gibi gözlerin hele o güzel sözlerin

Arkandan ağlayan, dua eden gerçek sevenlerin

Hakkını helal et sen yine de kıymet bilmeyenlere

İnandın, çok çalıştın işte eserlerin bir bir ortada

Ne sana bizlere de kalmaz bu Dünya, hatıralarda kaldın be koca usta

HİKMET ŞAHİN KİMDİR?

Hikmet Şahin, 1976 yılında başladığı öğretmenlik mesleğini 1986 yılında bırakarak baba mesleği olan mobilya ve orman ürünleri ticareti yaptı. 1994 - 2004 yılları arasında iki dönem İnegöl Belediye Başkanlığı ve aynı yıllarda İnegöl Organize Sanayi Bölge Başkanlığı, İnegöl Spor Kulübü Başkanlığı görevlerini üstlenen Hikmet Şahin 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilmişti. 2004 – 2009 döneminde Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Şahin, evli ve 6 çocuk babasıydı. 4 Kasım 2009 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştır. 11 Kasım 2009 tarihinde kaldığı yoğun bakımda ölmüştür. Türkiye'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden ilk Büyükşehir Belediye Başkanı'dır.