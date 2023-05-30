Haziran ayı başı itibari ile mobilya hammadde ürünlerine %7 ile %10 arasında zam geldi.
Gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası gözler ekonomiye çevrildi.
Haziran ayı başı ile mobilya hammadde ürünlerine zam geldi.
Üretici firmalardan müşterilerine atılan mesajda şu ifade kullanıldı;
Değerli müşterimiz,
Fabrika satış şartlarında meydana gelen değişiklikler sebebiyle 01.06.2023 tarihinden itibaren; sunta - suntalam - mdf - mdflam - arkalık – elka – kontraplak grubu ürünlerin fiyatlarında %7 – %10 arası artış olacaktır.
Bilgi ve dikkatinize sunar, hayırlı işler dileriz