



Ziyarette konuşan Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, şunları söyledi:

“Çok zorlu bir süreçte kulübümüzü devraldık. Gece gündüz demeden yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Bir taraftan borç öderken diğer taraftan transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreç bizleri çok yordu. İnşallah sizlerin desteği ile birazda olsa yükümüz hafifler. Bundan önceki yıllarda olduğu gibi desteğinizi arttırarak sürdüreceğinizden şüphemiz yok. Hepinize camiamız adına teşekkür ediyorum.”

MODEF Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ ise, “MODEF yönetimi olarak, kulüp başkanı kim olursa olsun her zaman İnegölspor’umuzun yanındayız olduk ve destek verdik. İnşallah desteğimizi vermeye de devam edeceğiz. Gerçekten sıkıntılı bir süreçte göreve geldiniz. Allah yolunuzu açık etsin. Şehir kenetlendiğinde her türlü zorluğun üstesinden geleceğinizden şüphemiz yok. İnegöl’ümüzde ticaret yapan herkesin İnegölspor’umuza sahip çıkacağından şüphemiz yok. Yönetim kurulumuz ile üzerimize düşen neyse yapmaya hazırız ve inşallah yapacağız da. Sizlere kolaylıklar diliyorum.”dedi.

Kaynak: BÜLTEN