Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilkini 2018 yılında Ankara’da faaliyete aldıkları Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri'nin model fabrikalarının sayısını kısa dönem içinde 10’a çıkardıklarını belirterek, "Kurulum çalışmaları devam eden 5 yeni model fabrikayla bu örnek tesislerin sayısını 15’e çıkaracağız ve sanayimizin dijital çağa adaptasyonunu güçlü bir şekilde gerçekleştireceğiz" dedi.SAMSUN (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Samsun’da Model Fabrika Açılışına katıldı.

Bakan Kacır, son 22 yılda hayata geçirdikleri; yatırım, üretim, istihdam ve kalkınma hamleleriyle daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye’ye doğru emin adımlarla ilerlediklerini kaydetti.

Bağımsızlığın, büyümenin, kalkınmanın yapı taşlarından sanayi ve teknolojide her geçen gün yükselen bir ivmeyle yollarına devam ettiklerini belirten Kacır, son 22 yılda sanayi sektöründe çalışan sayısını 3 milyon 900 binden, 6 milyon 700 bine çıkardıklarını söyledi. Organize sanayi bölgelerimizin (OSB) sayısını 191’den 360’a yükselttiklerini belirten Kacır, "Kurduğumuz 45 endüstri bölgesini Türkiye’nin üretim üsleri hâline getirdik. Eş zamanlı olarak ülkemizin küresel üretim üssü rolünü güçlendirecek, katma değerli, rekabetçi ve sürdürülebilir üretim altyapımızı bir üst lige taşıyacak dijital dönüşüm atılımlarını hayata geçiriyoruz" dedi.

Yüksek teknoloji yatırımları için Ar-Ge’den seri üretime uçtan uca bütüncül bir destek mekanizması sunan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programımızın dijital dönüşüm çağrısıyla dijital dönüşüm alanında öncü ve yenilikçi 36 projeyi uçtan uca desteklediklerini ifade eden Bakan Kacır, "Yakın zamanda ilan ettiğimiz Yükselen Yenilikçi Teknolojiler Çağrısı’yla da iklim teknolojilerinden malzeme teknolojilerine, biyoteknolojiden bilgi ve iletişim teknolojilerine paradigma değişimlerinin yaşandığı birçok alanda yeni yatırımlara öncülük ediyoruz. 13 Eylül’e kadar başvuruların açık olduğu çağrıya Samsunlu sanayicilerimizi de davet ediyorum" dedi.

Dijital Dönüşüm Destek programıyla işletmelerimizin maliyet etkin, rekabetçi bir üretim altyapıları oluşturmaları adına ihtiyaç duydukları projeleri teşviklerimizle hızlandırdıklarını belirten Kacır, "Program doğrultusunda işletmelerin dijital dönüşümde, kısa, orta uzun vadede ihtiyaçlarını adresleyecek yol haritaları sunmalarını bekliyoruz. Sunulan yol haritaları ile uyumlu yatırımları öncelikli yatırımlar uygulamasıyla destekliyoruz. Sadece millî destek mekanizmalarıyla değil, uluslararası programlardan da azami düzeyde istifade etmek için planlı ve kararlı bir şekilde girişimlerimizi sürdürüyoruz. 8,2 milyar avro bütçeli Dijital Avrupa Programı’na katıldık. Program kapsamında süper bilgisayarlardan yapay zekâ test merkezlerine ve deney tesislerine KOBİ’lerimizin, sanayicilerimizin dijital dönüşüm yolculuklarında ihtiyaç duydukları kritik önemi haiz altyapılara erişimlerini sağladık. Dijital Avrupa Programı’nın en önemli mekanizmalarından, ülkemiz sanayisinin, KOBİ’lerinin ve kamu kurumlarının dijital dönüşümündeki önemli aktörlerden biri olacak 5 konsorsiyum “Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri” (ADİM/EDIH) ağına dâhil ediyoruz" diye konuştu.

YALIN ÜRETİM VE DİJİTALLEŞME YOLCULUĞU

Model fabrikalarla sanayicimizi ve emekçilerimizi yalın üretim ve dijital dönüşümle buluşturduklarını belirten Bakan Kacır, "İlkini 2018 yılında Ankara’da faaliyete aldığımız Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezlerimizin, yani model fabrikalarımızın sayısını kısa dönem içinde 10’a çıkardık. Bugüne kadar model fabrikalarımızda 508 öğren-dönüş programı düzenledik. 170 yalın proje uygulama çalışması gerçekleştirdik ve 3 bine yakın firmamıza eğitim verdik. Verdiğimiz bu desteklerle, eğitimlerle firmalarımızı sanayinin dijitalleşme yolculuğuna hazırladık. Böylece sanayicilerimizin verimliliklerinde yüzde 76’ya varan artış, üretim sürelerinde ortalama yüzde 34 düşüş ve üretimlerinde yüzde 140’ı bulan artış elde ettiklerini memnuniyetle gözlemledik. Kurulum çalışmaları devam eden 5 yeni model fabrikayla bu örnek tesislerin sayısını 15’e çıkaracağız ve sanayimizin dijital çağa adaptasyonunu güçlü bir şekilde gerçekleştireceğiz" diye konuştu.