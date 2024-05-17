Balıkesir’de motokurye olarak çalışırken uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ata Emre Akman olayında yeni bir gelişme yaşandı. Akman’ı bıçaklayarak öldüren katil zanlısı E.Ö.’nün babası O.Ö. de tutuklandı.

Balıkesir’de üniversite öğrenimi görürken motokuryelik yaparak harçlığını çıkaran Ata Emre Akman cinayetinde tutuklu sayısı 2’ye yükseldi. Katil zanlısı olarak yakalanan E.Ö.’nün babası O.Ö. de olayla ilgili gözaltına alındı. SEGBİS sistemi ile ifadesi alınan O.Ö. tutuklanarak Kepsut Kapalı Cezaevine gönderildi.