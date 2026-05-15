Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında zorunlu hale getirilen SRC Kurye Mesleki Yeterlilik Belgesi ile Kurye Faaliyet Belgesi için tanınan geçiş süresinin uzatılacağını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, gerekli hazırlıkların tamamlandığını belirterek düzenlemenin kısa süre içinde Resmi Gazete’de yayımlanmasının beklendiğini söyledi. Böylece motokuryeler, belgelerini almak için 1 Ocak 2027 tarihine kadar ek süre kazanmış olacak.

15 Mayıs 2025 tarihinde yapılan yönetmelik değişikliğiyle kurye işletmeciliğinin ilk kez resmi olarak tanımlandığını hatırlatan Uraloğlu, düzenleme kapsamında kuryelerin taşıyabileceği gönderi miktarı, çalışma kuralları ve trafik güvenliğiyle ilgili esasların belirlendiğini ifade etti.

Yeni sistemle birlikte motokuryeler için mesleki yeterlilik şartı getirilirken, taşıma faaliyetlerinin kayıt altına alınması amacıyla yetki belgesi ücretlerinde yüzde 95 indirim uygulandığı açıklandı.

Bakanlık verilerine göre, son bir yılda 103 bin 493 kurye işletmecisine yetki belgesi verildi. Bu belgelere kayıtlı araç sayısı ise 106 bin 77 olarak kayıtlara geçti. Türkiye genelinde tek araçla hizmet veren motokurye sayısının 100 bin 876 olduğu belirtildi.

Kayıtlardaki araçların büyük kısmının motosikletlerden oluştuğu ifade edilirken, bu araçların yüzde 85,7’sinin 5 yaşından küçük olduğu açıklandı.

Yetki belgesi sayısında İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul’un ardından Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa geldi. En az yetki belgesine sahip ilin ise Tunceli olduğu bildirildi.