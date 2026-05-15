Şef Şiir Deniz Ünal yönetiminde Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, Türk sanat müziğinin unutulmaz ismi Zeki Müren'in hafızalara kazınan eserleri koro ve solistler tarafından seslendirildi. Konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Gecenin konuk sanatçısı TRT İstanbul Radyosu keman sanatçısı Talat Er performansıyla dinleyicilerden büyük alkış aldı. Konser boyunca izleyiciler, seslendirilen eserlere hep bir ağızdan eşlik etti. Duygusal anların yaşandığı gecede sahne performansı, repertuvar seçimi ve müzikal uyum sanatseverlerden tam not aldı.

PRUSA Türk Sanat Müziği Korosu Genel Sanat Yönetmeni Mahmut Cemal Sari ile Koordinatör Hüsnü Zafer Kömürcü, Türk sanat müziğinin değerli eserlerini yaşatmaya ve yeni nesillere aktarmaya yönelik kültür sanat çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.