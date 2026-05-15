Türkiye'nin dört bir yanından üniversite öğrencilerinin toplumsal sorunlara çözüm üreten projelerle yarıştığı Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli ÜNİFEST'te, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrenci toplulukları geliştirdikleri projelerle dikkat çekti. BTÜ'lü öğrenciler; yapay zekâ, çevresel sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik alanlarında hazırladıkları projelerle 3 farklı kategoride derece elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Tarım, Gıda Güvenliği ve Hayvancılık Teknolojileri Teması'nda yarışan Bursa Teknik Üniversitesi Uzay Havacılık ve Savunma Sanayii Topluluğu ise 'Yapay Zekâ Destekli TİHA (Tarımsal İnsansız Hava Araçları)' projesiyle ikincilik ödülüne layık görüldü.

İklim Değişikliği, Çevresel Sürdürülebilirlik ve Yeşil Enerji Teması'nda Bursa Teknik Üniversitesi Genç TEMA Topluluğu, 'RainNova: Kentsel Su Altyapısı ve Mikromobilite İçin Kinetik Bir Akıllı Şebeke' projesiyle üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Nitelikli İnsan, Güçlü Aile Teması'nda Bursa Teknik Üniversitesi Edebiyat ve Münazara Topluluğu ile EDEA Derneği iş birliğinde yürütülen 'Sesli Kampüs' projesi üçüncülük ödülü kazandı.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, elde edilen başarıların üniversite adına gurur verici olduğunu belirterek, 'Öğrencilerimizin toplumsal fayda üreten, yenilikçi ve sürdürülebilir projelerle ulusal düzeyde başarı elde etmesi bizleri son derece mutlu etti. Üniversitemizi başarıyla temsil eden tüm öğrenci topluluklarımızı ve akademik danışmanlarını gönülden tebrik ediyorum. BTÜ olarak gençlerimizin proje geliştiren, çözüm üreten ve geleceğe yön veren bireyler olarak yetişmeleri için destek vermeyi sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.