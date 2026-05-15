1965 yılında Bursa’da kurulan ve iki ayrı üretim tesisiyle faaliyetlerini sürdüren BBX Baby Kids Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında geçici konkordato kararı verildi. 24 ülkeye ihracat yapan şirketin, yaşadığı mali darboğaz nedeniyle konkordato sürecine başvurduğu öğrenildi.

Bursa 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin konkordato talebine ilişkin yaptığı ilk incelemenin ardından BBX Baby Kids Tekstil için 3 aylık geçici mühlet kararı aldı. Karara göre geçici mühlet, 13 Mayıs 2026 saat 09.00 itibarıyla başladı.

Takip ve haciz işlemleri durduruldu

Mahkeme kararıyla birlikte şirket aleyhine başlatılan icra takipleri ve haciz işlemleri geçici olarak durduruldu. İcra ve İflas Kanunu kapsamında alınan karar doğrultusunda, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a dayalı işlemler de bu süreçte askıya alındı.

Geçici mühlet süresince şirket hakkında yeni takip başlatılamayacağı, daha önce başlatılan işlemlerin ise durdurulacağı belirtildi. Ayrıca ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararlarının da uygulanmayacağı bildirildi.

Komiser heyeti görevlendirildi

Mahkeme, konkordato sürecinin denetlenmesi ve şirketin mali yapısının incelenmesi için komiser heyeti atanmasına karar verdi. Hukukçu ve bağımsız denetçilerden oluşan heyet, BBX Baby Kids Tekstil’in faaliyetlerini ve mali durumunu yakından takip edecek.

Süreç sonunda şirketin konkordato talebinin başarıya ulaşıp ulaşamayacağına ilişkin değerlendirme yapılacak.

Kararda ayrıca, geçici mühlet ilanından sonra bankaya ibraz edilen ve karşılıksız çıkan çeklere “karşılıksızdır” yerine “konkordato tedbiri” şerhi düşülmesi gerektiği belirtildi.

Konkordato sürecinin devamına ilişkin nihai kararın verileceği duruşma, 16 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.30’a ertelendi. Alacaklıların ise ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde itiraz hakkı bulunduğu ve konkordato koşullarının oluşmadığını delilleriyle ileri sürebilecekleri bildirildi.