Edinilen bilgiye göre, Bursa Ankara karayolu üzerinde Ankara istikametinden Bursa istikametine seyir halinde olan Mustafa K.(48) yönetimindeki 27 BCH 78 plakalı otomobil Hasanpaşa mahallesi mevkiinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu tarlalık alana uçtu.
Kaza sonucu sürücü ile yolcu konumunda bulunan polis memuru Halil İbrahim K.(29), Nuray K.(24), Şengül K.(57) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.
Kaynak: MEHMET SEVİNÇ