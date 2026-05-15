TMSF, kayyum olarak görevlendirildiği Nokta Bornova Gayrimenkul Geliştirme İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait mal, hak ve varlıklardan oluşturulan Qoiht Bornova AVM Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü satışa çıkardı.

Muhammen bedel 1 milyar 700 milyon TL

TMSF tarafından satışa çıkarılan ticari ve iktisadi bütünlük için muhammen bedel 1 milyar 700 milyon lira olarak açıklandı. İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların ise 170 milyon lira geçici teminat yatırması gerekiyor.

Açıklamaya göre geçici teminat; nakit, teminat mektubu, Devlet tahvili, Hazine bonosu ya da Hazine kefaletine sahip tahvillerle verilebilecek. Nakit teminatların, Ziraat Bankası İstanbul Ticari Şubesi’nde belirtilen hesaba yatırılması gerektiği bildirildi.

İhale 17 Haziran’da yapılacak

İhale için son teklif verme tarihi 16 Haziran olarak duyuruldu. Satış ihalesi ise 17 Haziran’da TMSF’nin Büyükdere’de bulunan konferans salonunda gerçekleştirilecek.