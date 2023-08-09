Trajik bir motosiklet kazasında 39 yaşındaki motosiklet sürücüsü İbrahim Kaşlıca hayatını kaybetti. Halil İbrahim Kaşlıca adlı sürücü, motosikletiyle kent merkezine doğru seyrederken henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosiklet kontrolden çıktı ve şarampolde bulunan taş yığınına çarpıp devrildi.

Kaza sesini duyan çevredeki iş yerlerinin çalışanları hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Ancak sağlık ekipleri yaptıkları incelemede İbrahim Kaşlıca'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazanın ardından savcılık ve polis ekipleri inceleme başlattı. Kazada yaşamını yitiren İbrahim Kaşlıca'nın cansız bedeni, olay yeri incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Evli ve 2 çocuk babası olan İbrahim Kaşlıca'nın ölümü ailesini ve yakınlarını derin bir üzüntüye boğdu. Eşi Şeyma Kaşlıca, gözyaşlarına boğuldu. Kaşlıca ailesi, İbrahim Kaşlıca'nın iyi bir motosiklet sürücüsü olduğunu ve kurallara her zaman uyan birisi olduğunu belirtti. Bu nedenle düz bir yolda böyle bir kaza yaşanmasının şaşırtıcı olduğunu ifade etti. Aile, başka bir sürücünün İbrahim Kaşlıca'yı arkadan sıkıştırabileceği ihtimalini dile getirerek olayın araştırılmasını talep etti. Polis, kaza ile ilgili soruşturmayı derinlemesine yürüterek bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bulunan Yeşil Bayır Mahallesi Akdeniz Bulvarı 5072. Sokak'ta saat 20.00 civarında gerçekleşen kazanın ardından İbrahim Kaşlıca, Yeşilbayır Mezarlığı'nda ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazanın detayları ve sebebi, yapılan soruşturma sonucunda netlik kazanacak.