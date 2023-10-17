Orta Doğu’da yaşanan gerilimin neden olduğu petrol fiyatlarındaki artışa paralel olarak akaryakıt türlerinden motorinin (mazot) litre fiyatına beklenen zam geldi.Bugünden itibaren motorin litre fiyatları 2 lira 23 kuruş zamlandı. Benzin fiyatı ise değişmedi.

17 EKİM 2023 SALI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

BURSA

Benzin: 34,26 TL

Motorin: 40,23 TL

LPG (Otogaz): 18,21 TL

İSTANBUL

Benzin: 33,56 TL

Motorin: 39,56 TL

LPG (Otogaz): 18,61 TL

ANKARA

Benzin: 34,17 TL

Motorin: 40,15 TL

LPG (Otogaz): 18,58 TL

İZMİR

Benzin: 34,27 TL

Motorin: 40,30 TL

LPG (Otogaz): 18,23 TL