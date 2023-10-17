Orta Doğu’da yaşanan gerilimin neden olduğu petrol fiyatlarındaki artışa paralel olarak akaryakıt türlerinden motorinin (mazot) litre fiyatına beklenen zam geldi.Bugünden itibaren motorin litre fiyatları 2 lira 23 kuruş zamlandı. Benzin fiyatı ise değişmedi.
17 EKİM 2023 SALI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
BURSA
Benzin: 34,26 TL
Motorin: 40,23 TL
LPG (Otogaz): 18,21 TL
İSTANBUL
Benzin: 33,56 TL
Motorin: 39,56 TL
LPG (Otogaz): 18,61 TL
ANKARA
Benzin: 34,17 TL
Motorin: 40,15 TL
LPG (Otogaz): 18,58 TL
İZMİR
Benzin: 34,27 TL
Motorin: 40,30 TL
LPG (Otogaz): 18,23 TL