Kartepe ilçesinde meydana gelen zincirleme kaza, TEM Otoyolu'nda bir tankerden sızan mazotun yolun kayganlaşmasına neden olmasıyla gerçekleşti. Bu tehlikeli kazada 26 araç birbiriyle çarpıştı, ve ne yazık ki can pazarı yaşandı. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplamda 13 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sularında TEM Otoyolu'nun Kartepe ilçesi bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, ilerleyen bir tankerden sızan mazot nedeniyle yol yüzeyi kayganlaştı. Yaklaşık 3 kilometrelik bir alanda, 7 farklı noktada 26 araç, kaygan yolda kontrolden çıkarak zincirleme kaza yaptı.

Olay yerine hızla müdahale eden itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, sıkışan yaralıları kurtarmak için büyük çaba harcadı. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk yardımı sağladıktan sonra ambulanslarla hastanelere sevk etti.

Kaza nedeniyle, TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı, ve kilometrelerce uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik ekipleri, sürücüleri Sapanca gişelerinden başlayarak D-100 karayoluna yönlendirdi. Karayolları ekipleri de kayganlaşan yolu temizlemek ve kumlamak için çalışmalarını sürdürdü. Yaklaşık 2 saatlik bir sürenin ardından yol, kaza yerinden çekilen araçlarla birlikte tekrar trafiğe açıldı.

Görgü tanığı ifadesinde, "Yakıt tankeri yol boyunca mazot dökmüş gibi görünüyordu. İleride tanker durdurulmuş, ancak ne yazık ki mazotun döküldüğünü tahmin ediyorum," dedi.

Kaza hakkında detaylı bir soruşturma başlatıldı.