Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, komşu iki aile arasındaki tartışma sonucu yaşanan silahlı kavga feci bir trajediye yol açtı. Olayın şüphelisi Ş.D. (17) henüz yakalanamadı. Kavga, Çerkezköy'ün Bağlık Mahallesi Kümeevler mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, aynı sokakta oturan komşu aileler arasında odun indirme meselesi yüzünden başlayan tartışma ölümle sonuçlandı.

Ş.D., tartışmanın alevlenmesi üzerine evinden aldığı pompalı tüfekle S.C.'ye ateş etti, sonucunda S.C. omzundan hafif şekilde yaralandı. Ancak aynı sokakta yaşayan 7 aylık hamile Sedanur Güven, tüfekten çıkan saçmaların boynuna isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan Güven, vatandaşlar tarafından hızla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ne yazık ki, tüm müdahalelere rağmen Sedanur Güven kurtarılamadı. Karnındaki bebeği hayatta tutabilmek adına acil bir operasyon gerçekleştirildi ve bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.

Olayın ardından şüpheli Ş.D. olay yerinden kaçtı ve polis ekipleri tarafından aranıyor. Şu an için Ş.D.'nin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Olay sonrası bölgede güvenliği sağlamak amacıyla polis ekipleri yoğun önlemler aldı. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel, gece boyunca mahalledeki polis çalışmalarını yakından takip etti. Omzundan hafif yaralanan S.C.'nin sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.