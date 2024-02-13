Motorinin litre fiyatına 2,56 lira zam geldi. Gelen zam ile birlikte motorinin litre fiyatı 45 lirayı aştı.

Motorinin litre fiyatına gelen 2,56 lira zam sonrası 45 lirayı aştı. Böylece motorinin litre fiyatı rekor seviyeye ulaştı. Fiyat artışının ardından motorinin litre fiyatı İstanbul’da ortalama 44,35 liraya, Ankara’da 45,13 liraya ve İzmir’de 45,35 liraya yükseldi.

Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.