İzmir'de Nöromusküler Hastalıklar Araştırma Derneği ve VIII. Nöromusküler Hastalıklar Kongresi Düzenleme Kurulu tarafından organize edilen etkinlik, İngilizce sunumlarla gerçekleşiyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde gerçekleştirilen kongrede, musküler distrofiler, spinal musküler atrofi, metabolik ve nörogenetik hastalıklar, myopatiler, fizyoterapi prensipleri ile gen ve ekzon tedavileri gibi moleküler tedavi yöntemleri detaylı şekilde ele alındı.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, kongrenin ikinci gününde yaptığı konuşmada, üniversitenin araştırma odaklı vizyonunu vurguladı.

43 yıllık geçmişe sahip üniversitemiz, 60 bin öğrencisi ve 1800’ün üzerinde akademisyeniyle güçlü bir eğitim ve araştırma kültürüne sahip olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yılmaz, "Son yıllarda ulusal ve uluslararası sıralamalarda önemli başarılar elde ettik. Oxford, Cambridge, King’s College London gibi prestijli kurumlarla iş birlikleri kurduk; yakında Bonn Üniversitesi ile protokol imzalayacağız.” diye konuştu.

Yılmaz, kas sağlığının insan vücudunun yüzde 65-70’ini oluşturduğunu belirterek, “Nörobilim ve kas araştırmaları bizim için çok kıymetli. İzmir’de Meditasyon ve Nörobilim Merkezi gibi projelerle temel ve klinik bilimleri buluşturuyoruz. Bu kongre, uzmanların bilgi paylaşımı için önemli bir fırsat” dedi.

Kongre, 3 gün boyunca atölyeler, oturumlar ve tartışmalarla devam edecek, nöromusküler hastalıklar alanındaki yenilikleri ve tedavi yöntemlerini masaya yatıracak.