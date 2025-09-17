E-ticaret platformu Trendyol, paydaşları arasında yer aldığı Türkiye’nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul 2025’te teknoloji meraklılarıyla bir araya geliyor. 17-21 Eylül’de İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen festivalde Trendyol, interaktif deneyimler ve yapay zekâ atölyeleriyle ziyaretçileri geleceğin e-ticaret deneyimiyle tanıştırıyor.

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, Türkiye’nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2025 İstanbul’da yerini aldı. 17-21 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen festivalin bu yıl da paydaşları arasında yer alan Trendyol, ziyaretçileri yapay zekâ odaklı deneyimler sunan etkinliklerle buluşturacak.

E-ticaret platformunun standına uğrayan ziyaretçiler, AI Style Check teknolojisiyle kişiselleştirilmiş stil önerileri alırken; düzenlenen atölyelerde makine öğrenimi, derin öğrenme ve veri analizi konularında bilgi edinme ve üretici projeleri deneyimleme fırsatı bulacaklar.

Gençler ve yetişkinlere yönelik ‘Benim Girişimim Atölyesi’, katılımcılara yapay zekâ ile e-ticaret mağazası ve marka kurma süreçlerine dair pratik bilgiler ve girişimcilik tavsiyeleri sunacak. Çocuklara özel ‘Yapay Zekâ Atölyesi’ ise hayallerindeki mesleğe ulaşmak için izleyebilecekleri yollar hakkında yapay zekâdan ilham verici öneriler almalarını sağlayacak.

Trendyol TEKNOFEST E-Ticaret Hackathonu’nda gençlerden yapay zekâ çözümleri

E-ticaret platformu ayrıca TEKNOFEST kapsamında ikinci kez E-Ticaret Hackathonu düzenledi. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Trendyol iş birliği ile gerçekleştirilen yarışma, 15-30 yaş aralığındaki gençlerden oluşan takımların katılımıyla gerçekleştirildi. 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde Trendyol Campus’te gerçekleşen ve 48 saat boyunca yoğun bir mücadeleye sahne olan final etabında ilk 20 takımın katılımcıları, e-ticaret kullanıcı deneyimini iyileştirecek üretici yapay zekâ çözümleri üzerinde çalıştı. Kazanan takımlar, ödüllerini TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’ın elinden aldı.