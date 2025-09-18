O sırada iş yerinin önünde duran esnaf Seyit Can, hareket halindeki aracın sürücüsüz ilerlediğini fark edince canını hiçe sayarak koştu ve minibüsün içine atladı. Aracı son anda durdurarak muhtemel faciayı önleyen vatandaşın kahramanlığı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, minibüsünü market önüne bırakan sürücü, el frenini çekmeden araçtan indi. Yokuş aşağı hareket eden minibüs kısa sürede hızlandı. O esnada dükkânının önünde duran esnaf Seyit Can, durumun farkına varınca büyük bir refleks göstererek aracın kapısını açıp içine atladı. El frenini çekerek minibüsü durduran Can, daha sonra aracı geriye alıp güvenli şekilde park etti.

O anları anlatan Seyit Can, "Burada duruyordum, önümden geçen aracın sürücüsü olmadığını gördüm. Hemen koştum kapıyı açıp el frenini çektim. Aracı da geriye götürüp park ettim" dedi.

Kaynak: İHA