Bursa’da 6 motosiklet çalan şüpheli, Oto Hırsızlık Dedektifleri tarafından 200 güvenlik kamerası izlenerek yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Merkez Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde 6 motosiklet çaldığını ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri harekete geçti. Hırsızlıkların yaşandığı bölgede yaklaşık 200 güvenlik kamerasını incelemeye alan ekipler, motosiklet faresinin ve yardım eden arkadaşının kimliğini kolayca tespit etti. 62 adet suç kaydı bulunan M.A. (29) ve yardım eden arkadaşı kısa sürede kıskıvrak yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen M.A. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.