Tekirdağ Çorlu’da direksiyon hakimiyetini kaybeden 17 yaşındaki motosikletlinin kaza yaptığı anlar kameraya yansıdı.
Kaza, Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Şehit Teğmen Eroğlu Sokak üzerinde meydana geldi. Motosikletiyle Mandıracı Caddesi istikametine seyreden Ö.A. (17), ara yoldan kamyonetin çıkmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Devrilen motosikletin sürücüsü 17 yaşındaki Ö.A. yaralandı. Yaralı çocuk olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Trafik polisi ekibi, sürücü Ö.A.’nın sürücü belgesinin olmadığını tespit etti.
Kaynak: iha