Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Mahmudiye mahallesi Osmanbey Caddesi üzerinde seyir halinde olan Muhammet K. yönetimindeki 41 AAF 940 plakalı motosiklet ile İbrahim Çember sokaktan seyir halinde olan Abdullah Ö. (32) yönetimindeki 16 H 4919 plakalı otomobil csddr ile sokağın kesiştiği kavşakta çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE