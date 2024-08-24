Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen tek taraflı kazada motosiklet sürücüsü ölümden döndü.

Edinilen bilgiye göre İnegöl Domaniç yolu üzeri seyir halinde Yunus Emre S. (38) yönetimindeki 16 AUU 147 plakalı motosiklet direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu tarlalık alana uçtu. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: şerife öz