Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletli gençler ölümden döndü.

Edinilen bilgiye göre Mahmudiye mahallesi Kalender caddesi üzerinde seyir halinde olan Özcan K. yönetimindeki 16 HZ 565 plakalı otomobil ile İbrahim Şenbel sokak üzerinde caddeye çıkış yapan Bünyamin K. (17) yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu motosiklette arkada oturan Semih K. (18) yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi