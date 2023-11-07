Akdeniz Diyetinin Vücuda Yararları Nedir?
Akdeniz diyeti zeytin yağı ve balık tüketimine dayalı bir diyettir. Kanser ve kalp hastalıklarından korumaktadır. Omega 3 yağ asitleri de vücuttaki damarların tıkanmasına engel olmaktadır.
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KOLON KANSERİNİN YAYILMASINI ÖNLEMEKTEDİR.
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MİDE KANSERİNİN RİSKİNİ ORTADAN KALDIRIYOR.
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VÜCUTTAKİ DAMAR SERTLİĞİNİ ÖNLEMEKTEDİR.
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ZEYTİN YAĞINDA BULUNAN POLİFENOLLER DAMARI KORUYOR
Doktor Muzaffer Kuşhan'ın 2 haftada toplam 10 kilo verdiren Akdeniz Diyeti programı şu şekilde;
Akdeniz Diyet Listesi
PAZARTESİ
Kahvaltı
- 2 adet dilim kepek ekmeği
- 1 dilim tuzsuz beyaz peynir ve
- İstenildiği kadar domates ve salatalık yiyebilirsiniz.
- 5 adet tuzsuz zeytin
- 4-5 adet fındık
- 1 ceviz ve 3 badem
- 1 adet kivi veya
- 1 adet küçük elma
Öğle
- 1 adet simit
- Domates ve salatalık söğüş
- 1 bardak tuzsuz ayran
Akşam
- Et sote
- Tuzsuz Salata
SALI GÜNÜ
Kahvaltı
- 2 adet dilim kepek ekmek (1 dilim tuzsuz beyaz peynir ile)
- İstenildiği kadar domates ve salatalık
- 5 adet tuzsuz zeytin
- 4 adet fındık, 1 tane ceviz ve 3 tane badem, 1 adet kivi ya da 1 adet küçük elma
Öğle
- 1 tane simit
- Domates ve salatalık söğüş
- 1 bardak ayran
Akşam
- Kıymalı ıspanak
- 2 çorba kaşığı kadar yoğurt
- Tuzsuz salata
ÇARŞAMBA GÜNÜ
Kahvaltı
- 2 dilim kepek ekmeği
- 1 dilim beyaz peynir (tuzsuz)
- İstenildiği kadar domates ve salatalık
- 5 adet tuzsuz zeytin
- 5 adet fındık
Öğle
- Peynirli sandviç
- Domates ve salatalık söğüş
- 1 bardak ayran (tuzsuz)
Akşam
- Etli taze fasulye
- Tuzsuz salata
PERŞEMBE GÜNÜ
Kahvaltı
- 2 tane dilim kepek ekmeği
- 1 dilim tuzsuz beyaz peynir ve
- İstenildiği kadar domates ve salatalık
- 5 adet tuzsuz zeytin
- Avuç içi kadar badem ya da fındık
Öğle
- 1 meyve tabağı
Akşam
- Peynirli ve mantarlı makarna
- Tuzsuz salata
CUMA GÜNÜ
Kahvaltı
- 2 adet ince dilim kepek ekmeği
- 1 dilim tuzsuz beyaz peynir ve
- İstenildiği kadar domates ile salatalık
- 5 adet tuzsuz zeytin
- 1 tane küçük elma
Öğle
- 1 porsiyon meyve tabağı
Akşam
- Sebzeli tavuk
- Makarna
- Salata
CUMARTESİ GÜNÜ
Kahvaltı
- 2 dilim kepek ekmeği
- 1-2 dilim tuzsuz beyaz peynir
- Domates ve salata
- 5 tuzsuz zeytin
Öğle
- Peynirli sandviç
- Domates ve salatalık söğüş
- 1 bardak ayran (tuzsuz)
Akşam
- 1 tabak çorba
- Izgara balık
- Salata
PAZAR GÜNÜ
Kahvaltı
- 2 dilim kepek ekmeği
- 1 dilim tuzsuz beyaz peynir ve
- Domates ve salata tuzsuz
- 5 adet tuzsuz zeytin
- 1 tane küçük elma
Öğle
- Peynirli, mantarlı omlet tüketin
- Tuzsuz salata
- Sıkılmış portakal suyu
Akşam
- Güveçte mantarlı pirinç pilavı
- 1 kase cacık
- Salata
Akdeniz Diyetinde içilen içecek listesi
- Ihlamur, ada çayı ve yeşil çay
- siyah çay ve kahve içilebilir ama fazlası tavsiye edilmez
- su, soda, maden suyu
- İçeceklere kesinlikle şeker ilave edilmemelidir.