Akdeniz Diyetinin Vücuda Yararları Nedir?

Akdeniz diyeti zeytin yağı ve balık tüketimine dayalı bir diyettir. Kanser ve kalp hastalıklarından korumaktadır. Omega 3 yağ asitleri de vücuttaki damarların tıkanmasına engel olmaktadır.

KOLON KANSERİNİN YAYILMASINI ÖNLEMEKTEDİR.

MİDE KANSERİNİN RİSKİNİ ORTADAN KALDIRIYOR.

VÜCUTTAKİ DAMAR SERTLİĞİNİ ÖNLEMEKTEDİR.

ZEYTİN YAĞINDA BULUNAN POLİFENOLLER DAMARI KORUYOR

Doktor Muzaffer Kuşhan'ın 2 haftada toplam 10 kilo verdiren Akdeniz Diyeti programı şu şekilde;

Akdeniz Diyet Listesi

PAZARTESİ

Kahvaltı

2 adet dilim kepek ekmeği

1 dilim tuzsuz beyaz peynir ve

İstenildiği kadar domates ve salatalık yiyebilirsiniz.

5 adet tuzsuz zeytin

4-5 adet fındık

1 ceviz ve 3 badem

1 adet kivi veya

1 adet küçük elma

Öğle

1 adet simit

Domates ve salatalık söğüş

1 bardak tuzsuz ayran

Akşam

Et sote

Tuzsuz Salata

SALI GÜNÜ

Kahvaltı

2 adet dilim kepek ekmek (1 dilim tuzsuz beyaz peynir ile)

İstenildiği kadar domates ve salatalık

5 adet tuzsuz zeytin

4 adet fındık, 1 tane ceviz ve 3 tane badem, 1 adet kivi ya da 1 adet küçük elma

Öğle

1 tane simit

Domates ve salatalık söğüş

1 bardak ayran

Akşam

Kıymalı ıspanak

2 çorba kaşığı kadar yoğurt

Tuzsuz salata

ÇARŞAMBA GÜNÜ

Kahvaltı

2 dilim kepek ekmeği

1 dilim beyaz peynir (tuzsuz)

İstenildiği kadar domates ve salatalık

5 adet tuzsuz zeytin

5 adet fındık

Öğle

Peynirli sandviç

Domates ve salatalık söğüş

1 bardak ayran (tuzsuz)

Akşam

Etli taze fasulye

Tuzsuz salata

PERŞEMBE GÜNÜ

Kahvaltı

2 tane dilim kepek ekmeği

1 dilim tuzsuz beyaz peynir ve

İstenildiği kadar domates ve salatalık

5 adet tuzsuz zeytin

Avuç içi kadar badem ya da fındık

Öğle

1 meyve tabağı

Akşam

Peynirli ve mantarlı makarna

Tuzsuz salata

CUMA GÜNÜ

Kahvaltı

2 adet ince dilim kepek ekmeği

1 dilim tuzsuz beyaz peynir ve

İstenildiği kadar domates ile salatalık

5 adet tuzsuz zeytin

1 tane küçük elma

Öğle

1 porsiyon meyve tabağı

Akşam

Sebzeli tavuk

Makarna

Salata

CUMARTESİ GÜNÜ

Kahvaltı

2 dilim kepek ekmeği

1-2 dilim tuzsuz beyaz peynir

Domates ve salata

5 tuzsuz zeytin

Öğle

Peynirli sandviç

Domates ve salatalık söğüş

1 bardak ayran (tuzsuz)

Akşam

1 tabak çorba

Izgara balık

Salata

PAZAR GÜNÜ

Kahvaltı

2 dilim kepek ekmeği

1 dilim tuzsuz beyaz peynir ve

Domates ve salata tuzsuz

5 adet tuzsuz zeytin

1 tane küçük elma

Öğle

Peynirli, mantarlı omlet tüketin

Tuzsuz salata

Sıkılmış portakal suyu

Akşam

Güveçte mantarlı pirinç pilavı

1 kase cacık

Salata

Akdeniz Diyetinde içilen içecek listesi