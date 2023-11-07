Akdeniz Diyetinin Vücuda Yararları Nedir?

Akdeniz diyeti zeytin yağı ve balık tüketimine dayalı bir diyettir. Kanser ve kalp hastalıklarından korumaktadır. Omega 3 yağ asitleri de vücuttaki damarların tıkanmasına engel olmaktadır.

  • KOLON KANSERİNİN YAYILMASINI ÖNLEMEKTEDİR.

  • MİDE KANSERİNİN RİSKİNİ ORTADAN KALDIRIYOR.

  • VÜCUTTAKİ DAMAR SERTLİĞİNİ ÖNLEMEKTEDİR.

  • ZEYTİN YAĞINDA BULUNAN POLİFENOLLER DAMARI KORUYOR

Doktor Muzaffer Kuşhan'ın 2 haftada toplam 10 kilo verdiren Akdeniz Diyeti programı şu şekilde;

Akdeniz Diyet Listesi

PAZARTESİ
Kahvaltı

  • 2 adet dilim kepek ekmeği
  • 1 dilim tuzsuz beyaz peynir ve
  • İstenildiği kadar domates ve salatalık yiyebilirsiniz.
  • 5 adet tuzsuz zeytin
  • 4-5 adet fındık
  • 1 ceviz ve 3 badem
  • 1 adet kivi veya
  • 1 adet küçük elma

Öğle

  • 1 adet simit
  • Domates ve salatalık söğüş
  • 1 bardak tuzsuz ayran

Akşam

  • Et sote
  • Tuzsuz Salata

SALI GÜNÜ

Kahvaltı

  • 2 adet dilim kepek ekmek (1 dilim tuzsuz beyaz peynir ile)
  • İstenildiği kadar domates ve salatalık
  • 5 adet tuzsuz zeytin
  • 4 adet fındık, 1 tane ceviz ve 3 tane badem, 1 adet kivi ya da 1 adet küçük elma

Öğle

  • 1 tane simit
  • Domates ve salatalık söğüş
  • 1 bardak ayran

Akşam

  • Kıymalı ıspanak
  • 2 çorba kaşığı kadar yoğurt
  • Tuzsuz salata

ÇARŞAMBA GÜNÜ

Kahvaltı

  • 2 dilim kepek ekmeği
  • 1 dilim beyaz peynir (tuzsuz)
  • İstenildiği kadar domates ve salatalık
  • 5 adet tuzsuz zeytin
  • 5 adet fındık

Öğle

  • Peynirli sandviç
  • Domates ve salatalık söğüş
  • 1 bardak ayran (tuzsuz)

Akşam

  • Etli taze fasulye
  • Tuzsuz salata

PERŞEMBE GÜNÜ

Kahvaltı

  • 2 tane dilim kepek ekmeği
  • 1 dilim tuzsuz beyaz peynir ve
  • İstenildiği kadar domates ve salatalık
  • 5 adet tuzsuz zeytin
  • Avuç içi kadar badem ya da fındık

Öğle

  • 1 meyve tabağı

Akşam

Bu vakalarda zaman kaybına dikkat Bu vakalarda zaman kaybına dikkat
  • Peynirli ve mantarlı makarna
  • Tuzsuz salata

CUMA GÜNÜ

Kahvaltı

  • 2 adet ince dilim kepek ekmeği
  • 1 dilim tuzsuz beyaz peynir ve
  • İstenildiği kadar domates ile salatalık
  • 5 adet tuzsuz zeytin
  • 1 tane küçük elma

Öğle

  • 1 porsiyon meyve tabağı

Akşam 

  • Sebzeli tavuk
  • Makarna
  • Salata

CUMARTESİ GÜNÜ

Kahvaltı

  • 2 dilim kepek ekmeği
  • 1-2 dilim tuzsuz beyaz peynir
  • Domates ve salata
  • 5 tuzsuz zeytin

Öğle

  • Peynirli sandviç
  • Domates ve salatalık söğüş
  • 1 bardak ayran (tuzsuz)

Akşam

  • 1 tabak çorba
  • Izgara balık
  • Salata

PAZAR GÜNÜ

Kahvaltı

  • 2 dilim kepek ekmeği
  • 1 dilim tuzsuz beyaz peynir ve
  • Domates ve salata tuzsuz
  • 5 adet tuzsuz zeytin
  • 1 tane küçük elma

Öğle

  • Peynirli, mantarlı omlet tüketin
  • Tuzsuz salata
  • Sıkılmış portakal suyu

Akşam

  • Güveçte mantarlı pirinç pilavı
  • 1 kase cacık
  • Salata

Akdeniz Diyetinde içilen içecek listesi

  • Ihlamur, ada çayı ve yeşil çay
  • siyah çay ve kahve içilebilir ama fazlası tavsiye edilmez
  • su, soda, maden suyu
  • İçeceklere kesinlikle şeker ilave edilmemelidir.