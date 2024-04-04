Kaza, İznik ilçesi Göl Sahil Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Salim Can Şahin, kardeşi Bursak Şahin’i alıp, 16 APG 34 plakalı motosikleti ile seyir haline geçti.Gezinti yapan ağabey-kardeş, Göl Sahil Caddesi üzerinde 16 H 0081 plakalı aracın motosiklete çarpmasıyla savruldu.Kazanın etkisiyle yerde kalan iki kardeşin yardımına çevredekiler koşarken, durum 112 Ekiplerine bildirildi.İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ağabey-kardeşe olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından İznik Devlet Hastanesine sevk edildi.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen kardeşlerin ehliyetsiz olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.