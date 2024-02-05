Terör örgütüne yönelik operasyonlar sürerken son haberde Suriye'nin kuzeyinden geldi. Operasyonla ilgili Milli Savunma Bakanlığı 'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 11 PKK/YPG'li teröristi başarılı şekilde etkisiz hâle getirdi."

BAKANLIK TARAFINDAN YAPILAN PAYLAŞIM: