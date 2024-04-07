Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Tüm gücümüzle mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!