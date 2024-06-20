Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Edirne’deki hudut birlikleri tarafından Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan 9 kişinin yakalandığını açıkladı. MSB, yaptığı resmi açıklamada, yakalanan bu 9 kişiden 5'inin terör örgütleriyle bağlantılı olduğunu belirtti.

Yakalanan kişilerin detaylı incelemesinde, 4’ünün FETÖ (Fetullahçı Terör Örgütü) üyesi olduğu, 1 kişinin ise DHKP-C (Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi) örgütüyle ilişkili olduğu tespit edildi.

Bakanlık, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, " Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs Edirne’de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ, 1’inin de DHKP-C terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.