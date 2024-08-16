Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubunun yakalandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki TSK unsurlarının terörle mücadelesi hudutlarda da sürüyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahsın Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandığı duyuruldu.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Kaynak: igf