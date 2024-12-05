Millî Savunma Bakanlığının faaliyetleri başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin olarak haftalık basın bilgilendirme toplantısında İsrail'in haksız ve hukuksuz işgallerine devam ettiği ile ilgili değerlendirmelerde de bulunuldu. ANKARA (İGFA) - Haftalık basın bilgilendirme toplantısında yurt içi ve yurt dışı terörle mücadeleye yönelik değerlendirmelerde de bulunan Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, her ne kadar gündemlerinde Suriye’deki gelişmelere yoğunlaşılsa da İsrail'in, bölge güvenliği ve istikrarını tehdit etmeye, Filistin halkını her türlü insani koşullardan mahrum bırakmaya, Gazze’ye ve Batı Şeria’ya yönelik haksız ve hukuksuz saldırı ve işgallerine devam ettiğinin altını çizdi.

Bölgede istikrarın, huzurun ve güven ortamının tesisi için acil ve kalıcı ateşkesin Gazze’de de bir an evvel sağlanması gerektiğini bir kez daha vurguluyor, uluslararası toplumu hukuki ve vicdani sorumluluk almaya davet ediyoruz.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/4P6ckbsAd9— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 5, 2024

Tuğamiral Aktürk, "Bölgede istikrarın, huzurun ve güven ortamının tesisi için acil ve kalıcı ateşkesin Gazze’de de bir an evvel sağlanması gerektiğini bir kez daha vurguluyor, uluslararası toplumu hukuki ve vicdani sorumluluk almaya davet ediyoruz" çağrısını yineledi.

SURİYE’DEKİ GELİŞMELERDE YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Öte yandan Suriye’de muhalif grupların Halep bölgesinde başlattığı faaliyetler ve buna bağlı gelişmeler Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü ile terörle mücadeleye verdiğimiz önem ve öncelik kapsamında yakından takip edildiğine dikkati çeken Tuğamiral Aktürk, "Bölgede istikrarın sürdürülmesine yönelik birliklerimiz tarafından gerekli tüm tedbirler almakta, sürecin en başından itibaren bölgedeki muhataplarımızla yakın iş birliği ve koordinasyona devam edilmektedir. Yaşanan son gelişmeler ve ortaya çıkan durum; muhalefetin talepleri ve rejimin bunları dikkate almaması nedeniyle uzun süredir çözülemeyen ve Suriye’nin iç dinamiklerinden kaynaklanan sorunlardır. Bu kapsamda; Suriye’nin kuzeyindeki harekât bölgelerinde yapmış olduğumuz mutabakatlara uyduğumuzu, muhataplarımızdan da uymalarını beklediğimizi, Suriye’nin toprak bütünlüğünü desteklediğimizi, Suriye’nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bölgemizin güvenliğine yönelik ağır tehdit oluşturan PKK/YPG terör örgütünün bölgedeki istikrarsızlıktan faydalanmasına izin vermeyeceğimizi ve bölgede varlık gösteren terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuzun net olduğunu bir kez daha vurguluyoruz" diye konuştu.