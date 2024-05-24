Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ve Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

MSB, yaptığı paylaşımda teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit olmadığını belirterek Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.