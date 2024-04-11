Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristin daha düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Terör örgütünün belini doğrultmasına müsaade etmeyecek, inlerinde vurmaya devam edeceğiz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi daha düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi.