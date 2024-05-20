Bursa'da, Orhangazi-İznik Karayolu Üreğil altı mevkiinde seyir halinde olan bir kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir ağaca çarptı. Kazada yaralanan sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapılırken, kamyonet ise itfaiyenin ağaç dallarını kesmesiyle bulunduğu yerden çıkarılabildi.

Kaza, saat 08.30 civarında Orhangazi-İznik Karayolu üzerinde, Üreğil altı mevkiinde gerçekleşti. Kastamonu'dan Bursa'ya gitmekte olan Yusuf Demirci (42) yönetimindeki 37 ABF 214 plakalı kamyonet, iddialara göre sürücünün direksiyon başında uyuması sonucunda kontrolden çıkarak kaza yaptı.



Yaklaşık 70 metre yol dışında sürüklenen kamyonet yol kenarında bulunan bir incir ağacına çarparak durabildi. Kazada kamyonet sürücüsü Yusuf Demirci yaralandı. İhbarın ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralı sürücü Demirci ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.





Aracı çıkarmak için ağaç dalları kesildi

Öte yandan, ağaca çarpan ve ağaç dalları arasında sıkışan kamyonet ise itfaiye ekiplerinin ağaç dallarını kesmesi sonrasında bulunduğu yerden çıkarılabildi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.