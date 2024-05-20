Özel bireylerin sosyal ve kültürel becerilerini geliştireceği Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi’nde inşa çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Millet Bahçesi’nde projelendirdiği Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi’nin inşasında çalışmalarını sürdürüyor. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın idaresinde devam eden ve günden güne şekillenen yapının ilerleme oranı yüzde 58 seviyesine geldi. Özel bireyler bu tesiste hem eğlenip öğrenecek hem de fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacak.

Yapıdaki tüm blokların betonarme ve kaba sıva imalatını tamamlayan ekipler, bloklardaki diğer imalatları eş zamanlı olarak gerçekleştiriyor. Ön cephe hariç yan ve arka cephenin perde beton imalatlarının tamamlandığı projede G ve H blok hariç bütün blokların kenet çatı imalatları yerine getirildi. A, B, C, D ve F blok zemin kat ve 1.normal kat tuğla imalatını tamamlayan ekipler, bu blokların zemin kat ve 1. kat elektrik borulama, kablo çekme ve tava imalatlarını da bitirdi. Yapıda elektrik ve mekanik imalatları ise devam ediyor.

Engelli bireylerin sosyal aktivitelere katılımını sağlayacak Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi, 6 bin 751 metrekare alanda bodrum ve zemin kat üzerine 2 kat olarak hizmet verecek. 2 bin 930 metrekare olarak planlanan yapının zemin katında engelli bireylerin kendilerini geliştirebilecekleri, ilgi duydukları ve yetenekli oldukları alanlarda eğitim almalarını sağlayabilecek atölyeler yer alacak. Bu kapsamda 5 otizm grup eğitim odası, 7 otizm bireysel eğitim odası, duygu bütünleme odası, psikiyatri, oyun odası, uygulama evi, bilişim ve resim atölyesi, el sanatları atölyesi, okuma ve oyun atölyesi, dans atölyesi, müzik-mutfak atölyesi, erkek-kadın hidroterapi havuzu (2 havuz güvertesi), 2 gündüz bakım odası, 3 erken çocuk bireysel odası, oyun odası, duyu bütünleme odası, erken çocuk grup odası ve 2 uyku odası özel bireylere hizmet verecek.

2 bin 594 metrekareden oluşan 1. katta spor salonu, bay-bayan engelli soyunma duş, mescit, aile danışmanlığı, psikiyatrı, toplantı odası, arşiv, 4 bireysel derslik, yemekhane, mutfak atölyesi, idari personel, aile eğitim birimi, idari sorumlu, elektrik odası, öğretmenler odası, akıl ve zekâ oyunları atölyesi, 5 adet derslik, çok amaçlı salon, kütüphane ve bireysel derslikler yer alacak.