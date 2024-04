Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yaşayan Doğukan Ceday Mercan, geliştirdiği doğal krem deterjanı ülke geneline yayabilmek için yatırımcılardan destek bekliyor.

2 yıldır geliştirdiği doğal krem deterjanının yüzde yüz yerli olduğunu ve sağlığa zarar vermediğini anlatan 25 yaşındaki Doğukan Ceday Mercan, maddi destek verildiği durumda ürününü sadece Türkiye değil, diğer ülkelere de pazarlamak istediğini söyledi.

Doğukan Ceday Mercan konuşmasında, “2 yıldır krem deterjan üzerinde uğraşıyorum, çalışmalar yapıyorum. Bu deterjan sert yüzeylerde yüzde yüz etki aldığımız bir ürün. Ev hanımlarının çok büyük problemi olan sert yüzeylerde kullanılan temizlik malzemelerinin yoğun asit barındırmasından kaynaklı olan etrafı verdiği koku, rahatsız edici ve hastalık derecesine ulaşabiliyor. Bunun önüne geçebilmek için yüzde yüz doğal olarak yaptığımız krem deterjan projesinde son duruma getirmiş durumdayız. Aslında şu an baktığımızda her türlü sert yüzeyde yüzde yüz olarak sonuç alıyoruz ve yüzde yüz doğal olduğu için herhangi bir şekilde hiçbir sağlığa zararlı olmamasıyla beraber etrafa yaydığı rahatsız edici bir koku kesinlikle yoktur. Bu deterjanımızın en önemli etkilerinden bir tanesi, hiçbir şekilde hiçbir üründe çıkaramadığımız sert yüzeylerde yapışan veya üzerinde bulunduran kiri tamamen kesin olarak çözmemizdir. Banyo, mutfak bataryaları, seramikler, fayanslar aynı şekilde parkeler, cam yüzeyler, araba kaportası, araba jantı gibi ürünlerde kullanılmaktadır ve kullanım sonrasında belli bir koruma alanı oluştuğundan dolayı su tutmazlığı vardır ayrıca kirlenmeyi de geciktirir. Ürünüm tamamen yerli üretimdir. Bu ürün şu an Türkiye’nin tamamına yaymak istiyorum. Yayabilmek için tabii ki bir bütçe gerekli. Bunun üretimi olsun, pazarlaması olsun bunların hepsi büyük bütçeler isteyen şeyler. Bunlar için yatırımcılardan destek bekliyorum. Tabii ki bu ürünün hepimizin gönlünde olan şudur, bu ürün Türkiye ve globale açılmasıdır. Bunun için de yatırımcılarımız varsa destek vermelerini istiyorum” diye konuştu.