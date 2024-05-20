İnegöl'de meydana gelen olayda motosikletle seyreden 15 yaşındaki genci sırtından bıçaklayan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Olay saat 23.00 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Ömer Halisdemir caddesinde meydana geldi. 3 saldırgan hiç tanımadıkları motosikletle seyreden E. Ö.(15)'yü sırtından bıçakla yaraladı. Genç kanlar içinde kalırken şüpheli kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi' ne kaldırıldı.

Polis şüpheliler A. B.(15) ve S. L.(15)'yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A. B. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: SEHER YAŞA